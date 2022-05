Cavani alla Salernitana, spunta l'offerta di Iervolino per convincerlo

Calciomercato - Cavani alla Salernitana, che sia più di una suggestione? A parlarne è l'edizione online di Repubblica, che svela che il presidente della Salernitana, Iervolino, sta lavorando in prima persona al sogno Cavani: la dirigenza vuole regalare ai tifosi l'attaccante del Manchester United - lascerà la Premier tra qualche settimana a parametro zero - ma la trattativa non è semplice.

Cavani alla Salernitana, l'offerta di Iervolino

La Salernitana è disposta ad arrivare a un ingaggio sopra i 3 milioni di euro, mentre il calciatore chiede 4.5. Inoltre il classe 1987, ex centravanti del Napoli, vorrebbe partecipare ancora a una competizione europea.