Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24. Ecco quanto da lui affermato:

"Castagne in questa sessione non sarà un obiettivo del Ds Giuntoli. Due i motivi. Il Napoli ritiene elevata la richiesta del cartellino (vicino ai 25). Per il club azzurro vale la metà . Poi c'è una valutazione tecnica. In quel ruolo Giuntoli gli antepone altri terzini".