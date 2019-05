Castagne-Napoli, Gasperini categorico: "Avviso ai naviganti: non avvicinatevi che tanto l’Atalanta non vende"

Ultimissime calcio mercato - Lunga intervista rilasciata da Gian Piero Gasperini all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L'allenatore dell'Atalanta ha mandato messaggi chiari sul mercato.

E così, nell’incontro chiave per il futuro, le hanno promesso un mercato «allegro».

"Per prima cosa, non parte nessuno. Avviso ai naviganti: non avvicinatevi che tanto l’Atalanta non vende"

Più esuberante Ilicic.

"Infatti quando andai a trovarlo in ospedale e non rispondeva alle battute, mi preoccupai. Aveva un collo come un melone. Ci spaventammo tutti per quell’infezione. Josip scherza sempre, è strano. L’unico contento di andare in panchina. Prima di Sassuolo-Atalanta gli dissi che sarebbe entrato nella ripresa. Era felice come se gli avessi pagato una cena… Poi entrò e segnò 3 gol. Contro la Juve continuava a farmi segni per farsi sostituire. Io facevo finta di non vedere. Allora ci provò con Gritti: “Dì al mister che non ne ho più… Sono cotto...”.