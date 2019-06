SSC Napoli, la radio ufficiale - Novità su Castagne, l'Atalanta ha deciso di non cedere l'esterno belga

Ultimissime notizie calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“L’esterno sinistro del Napoli? Il mercato è stato delineato: usciranno Hysaj e Mario Rui, ne arriveranno altri due. Si farà una valutazione su Veretout e poi arriverà un attaccante di prospettiva ed importante. Lukaku del Manchester United? Raccontiamo le cose come stanno: non abbiamo riscontri. Registriamo un raffreddamento, oggi ci arriva voce dall’Atalanta che il club nerazzurro avrebbe deciso di non cedere il terzino belga Timothy Castagne”