Timothy Castagne pronto a lasciare l'Atalanta. Il terzino nel mirino del Napoli è ad un passo dalla Premier League. L'Atalanta ha infatti ricevuto un'offerta da 20 milioni di euro per Castagne dal Crystal Palace. Come spiegano i colleghi di SportItalia, i nerazzurri ne chiedono cinque in più, oppure di inserire alcuni bonus. Ci sono le condizioni per la fumata bianca nelle prossime ore.