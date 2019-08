Caso Verdi, salta il trasferimento al Torino? CorSport: solo un colpo di scena può risistemare una trattativa fatta e finita

Adesso diventa un’altra storia, avvolta nel mistero: perché il mercato è anche nelle uscite, sopratutto in quello del Napoli che prova a liberarsi di quei calciatori che potrebbero trovare maggiori spazi altrove. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Simone Verdi ha atteso fino a ieri mattina, quando poi ha capito che ormai il suo viaggio verso Torino si sarebbe interrotto ancor prima che cominci seriamente: solo gli immancabili colpi di scena potrebbero risistemare una trattativa fatta e finita, che invece sta per andare in frantumi. Magari riusciranno a incollare i cocci, chi può dirlo?, perché la soluzione allestita due settimane fa (dieci milioni per il prestito oneroso, più dieci per il riscatto o, nel caso, il 50% d’una rivendita) è rimasta soddisfacente; oppure no, può realizzarsi una «rivoluzione», fate caso che arrivi a Napoli anche James Rodriguez, e dunque ci sarebbe affollamento tra le linee e dal centrocampo in su"