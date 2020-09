Caso Milik, Tuttosport: il suo agente vuole che il Napoli paghi le commissioni! Arek reclama due stipendi e vuole un documento da De Laurentiis

Ultime calcio Napoli - A Parma non ci sarà Arkadiusz Milik, ha sostenuto le visite mediche per espressa volontà del patron della Roma Friedkin. Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, Milik a Napoli resterà fino a quando non sarà chiuso tutto l’iter con il club azzurro:

Arek reclama il pagamento delle ultime due mensilità vuole un documento nel quale il presidente De Laurentiis rinuncerà a portarlo in tribunale per danno di immagine il suo agente Pantak chiede il pagamento di quelle commissioni che il club azzurro fatica sempre a riconoscere