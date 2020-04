Caso Mertens, Gazzetta: Dries ha detto a De Laurentiis di non voler discutere il rinnovo senza trovare un accordo su multe e cause

Calciomercato Napoli - C’è un nodo che blocca ogni sviluppo futuro in casa Napoli, almeno per quanto riguarda la squadra secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Questo nodo riguarda le cause civili che il presidente intende imbastire contro i giocatori per il famoso ammutinamento. De Laurentiis non intende cambiare posizione, questa sua intransigenza ha bloccato una serie di trattative e si può capire anche la prudenza dei giocatori nel frenare su nuovi contratti. Oltre a Zielinski, anche Mertens ha detto chiaro ad ADL di non voler discutere il rinnovo senza trovare un accordo sulle questioni insolute".