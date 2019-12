Caso Mertens, CorSport: zaino in spalla e via dal San Paolo, dal belga s'è percepito un segnale di gelo. Si preannuncia l'addio

Centodiciassette reti, messe in fila, possono condurre ovunque, persino tra le stelle e in testa alla classifica dei marcatori della storia del Napoli, lì dove c'è Marek Hamsik a quota 121. L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Dries Mertens, attaccante belga del Napoli. Vi proponiamo uno stralcio:

"La distanza tra lo scugnizzo belga e la città che lui ha sedotto si è fatta notevole. Li separa quella serata folle, nella quale la squadra s’è rivoltata nello spogliatoio, dopo la gara con il Salisburgo, dal quale, zaino in spalla, Mertens è uscito in fretta, troppo rapidamente per tornare e provare a capire se fosse il caso di rivedere le proprie posizioni. E in quello strappo, anche nel suo, s’è percepito un segnale, un gelo che al di là delle rappresentazioni è ancora rimasto e che qualcosa toglie anche alla spensieratezza. Annuncia una separazione che si comincia ad annusare, lo raccontano le espressioni e anche le voci di dentro del mercato e di Castel Volturno"