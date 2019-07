Caso Maksimovic, CorSport: interrotti bruscamente i dialoghi per il rinnovo, si cerca la svolta per il serbo

Notizie fatte in casa Napoli? Se la questione del rinnovo contrattuale per l'attaccante esterno spagnolo Josè Callejon viaggia spedita, quella relativa al difensore serbo Nikola Maksimovic è incappata in una frenata brusca. Ne parla brevemente l'edizione odierna del Corriere dello Sport, della cui analisi vi proponiamo un breve stralcio.

Napoli, caso Maksimovic