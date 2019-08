Caso Lozano, Il Roma: problema diritti di immagine, Ancelotti stanco di dover aspettare ancora un pezzo pregiato sul mercato

Adesso si fa sul serio per Hirving Lozano. Il talento del PSV Eindhoven è sempre stata una prima scelta per Ancelotti. Come racconta l'edizione odierna de Il Roma, non appena ebbe modo di parlare con De Laurentiis gli indicò questo veloce esterno offensivo che in ripartenza lasciava tutti dietro per andare a segnare:

"Il presidente diede mandato a Giuntoli di bussare alla porta del club olandese per capire se c’erano le premesse per acquistarlo. Le richieste erano abbastanza esose e lo sono ancora adesso. Cinquanta milioni di euro. De Laurentiis ha dovuto per forza di cose parlare di nuovo con Mino Raiola. C’è un problema, però, che potrebbe allungare i tempi. I famosi diritti di immagine. Il giocatore e Raiola non li vogliono cedere a De Laurentiis e quindi si potrebbe rinviare il possibile acquisto. Ancelotti, però, va di fretta. È stanco di dover aspettare ancora un pezzo pregiato"