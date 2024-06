Caso Di Lorenzo, ulteriore braccio di ferro! Il capitano pronto alla rottura, nemmeno la tribuna lo spaventa

Calciomercato Napoli, la frattura con Giovanni Di Lorenzo si fa ancor più ampia come riporta La Repubblica oggi in edicola. Per un motivo molto semplice: il capitano del Napoli, sebbene la volontà del club e le intenzioni di Antonio Conte, comunque non ha cambiato idea ed è del parere di voler andar via. E’ pronto allo scontro totale e nemmeno lo scenario di una tribuna lo spaventa.

Calciomercato Napoli, caso Di Lorenzo: la posizione di ADL

Ma come non ha cambiato pensiero l’esterno non lo farà nemmeno il presidente Aurelio De Laurentiis per il quale non è una questione di offerta - che da Torino ancora non è arrivata - ma di principio: non c’è la voglia di rinforzare una diretta concorrente. Da qui il ‘no’ netto alla Juventus. Si andrà verso un clamoroso braccio di ferro. Ulteriore.