Caso Di Lorenzo, Conte prende subito la questione di petto: incontro con l'agente

Calciomercato Napoli, Antonio Conte ha subito una primissima missione dopo l’annuncio in arrivo in queste ore: sistemare la questione relativa al caso Di Lorenzo. E il tecnico prenderà subito la questione di petto come riporta Il Mattino oggi in edicola.

Mercato Napoli, Conte incontra l'agente di Di Lorenzo

Domenica a Torino, infatti, il neo allenatore azzurro incontrerà il procuratore del capitano del Napoli, Mario Giuffredi, per provare a risanare la frattura. Conte punta su Di Lorenzo per questo nuovo ciclo partenopeo e lo ribadito all’agente provando a convincerli alla permanenza così da evitare anche il braccio di ferro.