Caso Demme, il Napoli lo valuta quanto lo ha pagato: ecco chi lo ha richiesto

L'edizione online della Gazzetta dello Sport analizza le possibili cessioni in casa Napoli e mette in evidenza la situazione di Diego Demme

Discorso più o meno simile per Diego Demme, costato 10 milioni e che ha fornito ottime prestazioni proprio con Ringhio in panchina non una vita fa ma appena un anno fa. Ecco perché il Napoli lo valuta almeno quello che lo ha pagato anche se al momento ci sono stati un paio di interessamenti dalle Bundesliga e qualche approccio con il “solito” Valencia.