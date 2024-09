Calciomercato Napoli, cambio agente per Cesare Casadei: lo svelano i colleghi di Tuttomercatoweb. Decisione importante presa dal centrocampista del Chelsea accostato anche al Napoli nel corso dell’operazione poi sfumata che avrebbe potuto portare Victor Osimhen ai blues. Una mossa fatta in funzione di gennaio con un obiettivo molto chiaro: lasciare lo Stamford Bridge. ifficilmente in direzione azzurra questa volta, poiché il club ha sistemato il centrocampo col doppio colpo scozzese.