Notizie Napoli calcio. Elia Caprile si avvicina al Napoli: il giovane portiere del Bari è uno degli obiettivi del club azzurro, che con i pugliesi condivide la proprietà De Laurentiis.

Caprile-Napoli, le ultime

Secondo quanto riportato da TMW, Napoli e Bari avrebbero trovato un accordo di massima per il passaggio di Caprile in azzurro. Resta ancora da trovare la quadra con il giocatore, che tuttavia non resterà in azzurro la prossima stagione: per lui è pronto il passaggio in prestito all'Empoli.