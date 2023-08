Caos PSG: Campos verso l'addio, tensione Al-Khelaifi

Non c’è soltanto il caso Mbappè in casa Paris Saint-Germain ma anche quello riguardo il consulente sportivo del club Luis Campos e il presidente Nasser Al-Khelaifi. Campos è al passo d’addio. Il portoghese ex Lille sarebbe infatti stato accusato, come ricostruito dagli altri da Le Parisien e RMC Sport, di lavorare per l’entourage di Mbappè perseguendo prevalentemente scopi personali, alla luce del fatto che non sarebbe intervenuto sul caso legato al giocatore come richiesto dallo stesso Al-Khelaifi per cercare di convincerlo a rimanere a Parigi. Altre divergenze tra Campos e Al-Khelaifi riguardano il controllo totale del mercato, con Al-Khelaifi che imponeva decisioni riguardanti gestione, budget e rapporti, riducendo il ruolo di Campos all’interno del club. Campos ha anche sollevato dubbi riguardo all’acquisto di giocatori come Skriniar a parametro zero, considerando le condizioni fisiche tutt’altro che ottimali dello slovacco nel corso dell’ultima stagione all’Inter.