Caos Juve, la Corea vuole un rimborso per non aver visto giocare Ronaldo! E Sarri litiga in conferenza stampa...

Notizie di Calciomercato - L'amichevole in Corea rischia di costare caro a Ronaldo e la Juventus come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Ronaldo, caos sudcoreano. Non si spengono le polemiche dopo l’amichevole di venerdì scorso della Juve a Seul contro una selezione delle stelle della K-League in cui CR7 è stato un protagonista mancato. Cristiano non è sceso in campo neanche per un minuto a causa di un affaticamento muscolare, come spiegato da Maurizio Sarri nel post gara. In Corea però non hanno per niente digerito la cosa, tanto che ora, secondo le rivelazioni della stampa locale, la Lega calcio professionistica della Corea del Sud, sarebbe intenzionata a chiedere un risarcimento all’agenzia organizzatrice dell’evento, TheFasta, in quanto nel contratto era stata inserita una clausola che garantiva la presenza del fenomeno in campo per almeno 45 minuti. Le polemiche erano divampate già nel post partita, con la stampa sudcoreana alla caccia di chiarimenti. Maurizio Sarri aveva provato a spegnere il fuoco: «Era previsto che Ronaldo giocasse meno delle altre partite, poi ci ha detto di avere un affaticamento muscolare. Per questo ho deciso, insieme al vicepresidente Nedved e a Ronaldo stesso, di tenerlo fuori e di non correre rischi». Ma le spiegazioni del tecnico bianconero non avevano soddisfatto i giornalisti asiatici. Così, alla ennesima domanda, Sarri aveva perso la pazienza: «Se lei vuole venire in Italia a vedere giocare Ronaldo, le pago io il biglietto...». Una conclusione non proprio amichevole di una amichevole e di una giornata convulsa".