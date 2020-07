Cammaroto: "Sfuma Koulibaly al Manchester City: Guardiola ha chiuso per un altro centrale"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto scrive su Napoli Magazine: "Il Manchester City si allontana da Kalidou Koulibaly. La squadra di Guardiola ha chiuso per 38,7 milioni di euro (circa 35 milioni di sterline) la trattativa per l'acquisto di Nathan Akè dal Bournemouth. L'operazione per il difensore centrale olandese è ai dettagli ed è un grande colpo. A questo punto i citizens potrebbero battere in ritirata per KK. Akè sul piano tattico e fisico e' quello che cercava Guardiola e che lo aveva spinto a cercare Koulibaly: un centrale forte nei contrasti e tecnico, che esce palla al piede e accompagna la manovra".