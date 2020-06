Cammaroto: "Riallacciati i contatti per Szoboszlai, accelerata per Veretout. Ragionamenti su Elmas, può partire in prestito"

Ultime calciomercato Napoli. Emanuele Cammaroto ha fatto il punto sulla mediana azzurra ai microfoni di Napoli Magazine:

"A centrocampo il Napoli ha riallacciato i contatti con Szoboszlai, pallino di Giuntoli. Il Salisburgo lo valuta 30 milioni, il Napoli ci pensa e lo aveva già cercato per il dopo Ruiz, quando lo spagnolo sembrava qualche mese fa già certo di andare via. A metà campo però, anche con la permanenza di Ruiz, può esserci comunque spazio per Szoboszlai. Accanto allo spagnolo (sul quale Real e Barcellona non hanno i soldi per farsi avanti quest'estate), e ai riconfermati Demme, Lobotka e Zielinski, si libereranno infatti una o forse due caselle. Partirà Allan e non è da escludere che si possano aprire ragionamenti su Elmas: il macedone vorrebbe più spazio. Gattuso lo apprezza e lo considera un jolly ma non può garantirgli il posto da titolare. E' un patrimonio del club azzurro ma non è escluso che si decida di darlo via in prestito secco. Attenzione, però, perché per Szoboszlai c'è la concorrenza fortissima della Lazio, che si è fatta avanti con il Salisburgo e lo considera l'edere di Milinkovic se andrà via. Più defilato c'è il Milan che non ha risorse da investire, ha poco appeal sul giocatore e non viene considerato una prima scelta dall'entourage. Ricapitoliamo: in questo momento il Napoli lavora su Szoboszlai, accelera per Veretout e rimane attento anche su Nandez, profilo molto gradito a Gattuso che può diventare qualcosa di importante nell'estate azzurra".