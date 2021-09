Cammaroto: "Giuntoli vuole prendere un terzino a gennaio per completare la rosa: si valuta divorzio anticipato con Mario Rui"

Napoli calcio - Emanuele Cammaroto scrive su NapoliMagazine: "L'idea per gennaio é già quella di completare il mosaico e cercare l'occasione per prendere quel terzino sinistro che pare davvero l'unico e ultimo punto debole che resta in questa squadra "orfana" di un padrone della fascia da ormai quattro anni e che difficilmente può aspettare lo sfortunato Ghoulam. In uscita c'è Malcuit che sta deludendo e confermando la sua anarchia tattica ma il Napoli sarebbe anche pronto a valutare il divorzio anticipato con Rui, già in agenda a giugno. Giuntoli sta già valutando alcune situazioni. La parola d'ordine e' quella di non appesantire il monte ingaggi e allora si cercherà un prestito".