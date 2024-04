Cammaroto: "De Laurentiis aspetta la risposta di Conte, c'è l'apertura! Occhio a Pioli, se no Italiano"

Calciomercato Napoli - Antonio Conte resta il sogno di De Laurentiis che cerca il nuovo allenatore per il club partenopeo. Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine scrive:

"C'è la variabile Antonio Conte, che era e resta l'oggetto del desiderio per la panchina. Dicevamo Conte e allora De Laurentiis insiste e l'allenatore salentino resta la priorità per la panchina. Serve pazienza, Conte riflette ma va detto che non c'è alcun pregiudizio dell'allenatore ex Juve, Inter, Chelsea e Tottenham per la possibilità di andare al Napoli. Italiano è l'alternativa e questa posizione, in sostanza, è già stata fatta capire al tecnico della Fiorentina con il presidente del Napoli che aspetta la risposta definitiva di Conte e tiene ancora d'occhio la situazione di Pioli, che però al 90% è destinato a restare al Milan. Non vorremmo essere nei panni di Italiano, che potrebbe trovarsi ad allenare il Napoli, sapendo di non essere una prima scelta e con una piazza abbastanza scettica, che non è entusiasta di questa possibile scelta e vuole invece un nome forte (Conte in primis) per ripartire dopo questa disastrosa stagione".