Cammaroto: "Contatto Koulibaly-Conte: può tornare a gennaio! Pronto contratto di 18 mesi"

Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine scrive dell'idea Kalidou Koulibaly per il Napoli a gennaio:

"Ecco quindi che spunta l'idea Koulibaly, ex Napoli, 8 stagioni e 317 presenze in azzurro. La sua esperienza in Arabia Saudita è ai titoli di coda. Il 2 novembre disse che il suo "tempo" al Napoli "è finito" ma nel calcio come nella vita tutto cambia dalla sera alla mattino. A Napoli c'è Antonio Conte che voleva Koulibaly alla Juve, al Chelsea e poi al Tottenham. Lo cerca da sempre e la novità importante è quella di un sondaggio che già ci sarebbe stato per capire la disponibilità del giocatore a rimettersi in gioco. La carta d'identità dice 33 anni ma un fisico integro, un calciatore che può ancora dire la sua. Le indiscrezioni e le valutazioni mi raccontano che ci sia stato un contatto tra il calciatore e il mister, si erano già sentiti a luglio come anche Koulibaly ha ammesso e non si sono mai persi di vista. Il profilo che cerca il Napoli è un uomo di esperienza, e chiaramente non un'operazione dispendiosa, impensabile a gennaio. Koulibaly deve tagliarsi lo stipendio ma quello potrebbe farlo, ha già guadagnato abbastanza e sa che non ha altra scelta se vuole lasciare il "cimitero del pallone" per tornare in Europa. L'ipotesi, se dovessero maturare le condizioni per un ritorno di Koulibaly al Napoli, sarebbero quella di un contratto di 18 mesi, sino al giugno 2026":