Cammaroto a NM: "C'è un mister X straniero nella testa di ADL per la panchina! Koulibaly e Insigne al centro del progetto"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto scrive sul calciomercato del Napolisu Napolimagazine: "Dopo i tanti (troppi) nomi circolati in questi mesi, le sfide con i nerazzurri e poi con i biancocelesti consentiranno al Napoli di tirare le somme e scegliere in maniera (quasi) definitiva il successore di Gattuso. De Laurentiis non ha ancora deciso. Sarri e' più di una suggestione, Juric e' un'ipotesi ma non convince soprattutto se il Napoli dovesse centrare l'obiettivo Champions. Galtier e' un nome che resta nella rosa e c'è anche un "mister x" straniero che non e' ancora venuto fuori nel toto-panchina. Da segnalare che su Allegri e' piombato adesso il Bayern Monaco e l'ex tecnico juventino può davvero finire in Baviera.

Gattuso, invece, e' vicino alla Fiorentina, c'è stato un sondaggio della Roma che però si e' mossa in ritardo. Lo avevamo anticipato l'11 aprile scorso che c'era stato un contatto tra Pinto e l'entourage di Gattuso e la notizia ha trovato ora ulteriore riscontro ma, come detto, Commisso e' pronto a chiudere in tempi stretti per "Ringhio" e a Firenze e' in arrivo anche Mirabelli.

Capitolo Mertens: il belga sta da Dio a Napoli e lo sappiamo, Osimhen sarà la stella del Napoli da qui in avanti.

Filtrano rumors su Lamela al Napoli. L'argentino ex Roma e' da sempre un pupillo di Aurelio De Laurentiis che lo voleva sin dai tempi del River Plate e poi quando vestiva la maglia giallorossa. Lamela e' un'idea che potrebbe diventare qualcosa in più solo se improvvisamente dovesse aprirsi scenari di mercato ad oggi alquanto improbabili.

Intanto dopo il Liverpool che ha preso Konate', si sfila dalla corsa a Koulibaly anche il Chelsea che sta andando forte su Kounde' del Siviglia. E adesso nel mercato dei grandi difensori in Europa le big, Manchester United, Real Madrid e Arsenal si contendono Pau Torres. Dunque sarà un'altra estate di voci insistenti e nuove "bufale" su Koulibaly, dato da molti già in partenza con la valigia in mano ma ad oggi la realtà e' che il difensore senegalese ha chance concrete di restare a Napoli, soprattutto se poi Sarri dovesse tornare e se oltre all'ormai partente Maksimovic dovesse uscire - come pare molto probabile - anche Manolas. Rrahmani non convince e resterà tra i quattro centrali del nuovo Napoli ma in questo momento KK sembra ancora dentro il progetto azzurro e ancora imprescindibile.

Fabian Ruiz sempre più nel mirino dell'Atletico Madrid, Simeone potrebbe dare l'assalto già prima degli Europei ma il Napoli aspetta e spera in un'asta. Se non arriva un'offerta da almeno 58-60 milioni il Napoli non si siederà a discutere la partenza dello spagnolo, che contro la Sampdoria e' parso in netta crescita.

In attacco tiene banco il nodo Insigne ma la quadra la si troverà, servirà ancora tempo. Il giocatore vuole restare e la società non vuole darlo via. Le parti si verranno incontro a metà strada. La società studia un rinnovo con aumento e una serie di bonus per colmare le attuali distanze. Sarebbe sorprendente se si dovesse arrivare ad una rottura".