Calzona resta a Napoli? Spuntano due indizi da De Laurentiis e Micheli: è una possibilità

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis deve già pensare all'allenatore della prossima stagione. Ieri, in conferenza stampa in Slovacchia, Calzona ha precisato: "Cosa farò l'anno prossimo? Non so neppure cosa farà domani mattina. Valuterò con la Federazione nel caso dovesse arrivare qualche offerta, che ancora non c'è".

Futuro Calzona-Napoli: la posizione di De Laurentiis

Il sogno di Calzona è la permanenza sulla panchina del Napoli anche il prossimo anno, con De Laurentiis che riflette sull'allenatore del futuro. Lo scrive Il Mattino:

"L'impressione è che Ciccio ci abbia preso gusto. E che dopo l'Europeo, Napoli o un altro club, sia pronto a lasciare la nazionale. Il sogno, chiaro, è la permanenza in azzurro. Ma dopo Barcellona le possibilità si affievoliscono. Però Calzona è uno dei papabili. Ed è giusto che Ciccio possa essere nel cast. Ma a una condizione: che il suo destino non sia legato ai traguardi. De Laurentiis è contento dell'uomo e del tecnico e glielo ha detto anche l'altra notte durante il volo di rientro dalla Spagna. Ma da qui a consegnargli la squadra, deve ancora riflettere. Il capo degli scouting, Micheli, ormai trasferisce ogni video di calciatore che sta osservando anche a lui, per il suo giudizio. E deciderà Calzona, per esempio, se tenere o no Traoré. Segnali per il futuro? Può essere".