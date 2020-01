Callejon cuore d'oro, lo spagnolo in visita ai bambini ricoverati all'ospedale Santobono Pausilipon [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - In un momento della stagione così delicato è davvero bello e lodevole il gesto di cui si è reso protagonista José Maria Callejon, attaccante esterno del Napoli e leader di questa squadra. Lo spagnolo, infatti, ha fatto visita ai bambini ricoverati presso la struttura ospedaliera "Santobono Pausilipon" per regalare loro un sorriso ed un bellissimo ricordo che può forse aiutarli a superare i problemi che sono costretti a vivere. L'ex Real Madrid ha concesso selfie e fotografie ai piccolini, dimostrando una grande disponibilità ed esibendo un grande sorriso sul volto per incoraggiarli. Inoltre ci ha tenuto a donare anche palloni e magliette autografate ed è facile immaginare che quei bambini non dimenticheranno mai questa splendida giornata.

