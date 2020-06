Callejon-Napoli, Sky: notevole distanza tra domanda ed offerta, sondaggio da un club spagnolo per lui

Ultimissime notizie mercato Napoli - Uno dei più grandi punti interrogativi in casa Napoli è quello relativo al futuro di José Maria Callejon, il cui contratto scadrà tra 6 giorni. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Siviglia è uno dei club spagnoli ad aver fatto un sondaggio per lui ed al momento la distanza tra domanda ed offerta fatta da Aurelio De Laurentiis resta notevole. con il patron che sta provando anche ad offrire al ragazzo due mesi di contratto per permettergli di chiudergli questi campionati.

