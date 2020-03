Notizie calcio Napoli - Il futuro di Callejon resta un forte punto interrogativo, lo spagnolo ha il contratto in scadenza e non riesce a trovare l'accordo con il Napoli per il rinnovo. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

L’esterno destro azzurro ha mercato soprattutto in Spagna, il Siviglia e soprattutto il Valencia sono in agguato per aggiudicarsi le sue prestazioni a parametro zero se non ci sarà il rinnovo con il Napoli.