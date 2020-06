Callejon, l'agente: "Rinnovo con il Napoli? Non c'è ancora nessun accordo. Abbiamo avuto delle conversazioni con alcuni club, ma ad oggi non c'è niente di concreto"

L'agente di José Maria Callejon, Manuel Garcia Quilon, ha parlato così del futuro dell'esterno in scadenza di contratto col Napoli ai microfoni del portale spagnolo Transfer20: "Non c'è ancora nessun accordo. Abbiamo avuto delle conversazioni con alcuni club, ma ad oggi non c'è niente di concreto per il futuro di Callejon", le sue parole sull'obiettivo tra le tante di Valencia, Betis e Siviglia. Lo spagnolo sta pensando di tornare in patria, a parametro zero, dopo una lunga avventura tra le fila azzurre.