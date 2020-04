Calciomercto - Ancelotti vuole Immobile all'Everton, possibile scambio con Kean

Calciomercato - Passano i giorni e non si placano le voci di mercato. Da questa mattina in Inghilterra assicurano che l’Everton stia sondando il terreno per arrivare a Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio ha disputato fin qui una stagione incredibile e Carlo Ancelotti lo vorrebbe in Premier League per rinforzare la propria squadra.

Immobile

Immobile Everton, Ancelotti propone Kean alla Lazio

Il portale Team Talk ha lanciato l’indiscrezione: da Goodison Park sono pronti ad inserire Moise Kean nell’affare per convincere i biancocelesti. Il giovane attaccante azzurro non si è ambientato in Inghilterra. Preso per 30 milioni di euro dalla Juventus nel 2019, non è riuscito a lasciare il segno. Un solo gol e problemi disciplinari. Ora potrebbe essere la contropartita, più un eventuale conguaglio, per arrivare al sogno Immobile.