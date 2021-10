CorSport - Roma, Zakaria il colpo di gennaio: costerà meno di 10 milioni

Ultime notizie di calciomercato sulla Roma e l'acquisto a centrocampo per gennaio. Perché Zakaria del Borussia Monchegladbach può essere il colpo per Josè Mourinho alla Roma.

Calciomercato: Zakaria alla Roma

Priorità assoluta per la Roma al centrocampista a gennaio, anche ora nonostante la crescita di Darboe che ha dato il cambio a Cristante contro l’Empoli. Il nome buono è ancora svizzero, si tratta di Denis Zakaria, che ha rotto le trattative con il Borussia Mönchengladbach per il rinnovo del contratto in scadenza proprio perché ha in mano l’offerta della Roma (e non solo). Classe ‘96, alto 1.91, non è un regista come Xhaka ma ha le caratteristiche adatte a giocare nel 4-2-3-1 di Mourinho. Peraltro, a differenza di Xhaka che è infortunato, sarà in campo contro l’Italia con la nazionale svizzera nella partita decisiva per la qualificazione diretta al Mondiale. Zakaria costava 20 milioni in estate, oggi si può prendere per meno della metà.



