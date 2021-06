Calciomercato Napoli - Mattia Zaccagni pronto a lasciare l'Hellas Verona. Il calciatore piace al Napoli ed è stato vicinissimo all'acquisto a gennaio. Ora però c'è il Milan in pole per il suo trasferimento, con il Verona che chiede 15 milioni di euro. I rossoneri possono scegliere lui come sostituto di Calhanoglu. Zaccagni è allettato infatti dal progetto Milan, che stanno studiando l'affondo e gli offre la possibilità di giocare la Champions.