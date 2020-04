Sport - Koulibaly vicino al PSG, l'erede può essere Umtiti! Contatti avviati con il francese del Barcellona

Ultime notizie mercato Napoli - Stando a quanto riportato da Sport, noto quotidiano catalano, il Napoli sarebbe vicino a vendere Kalidou Koulibaly al PSG e, di conseguenza, starebbe iniziando a muoversi per cercare quello che potrebbe essere il suo erede. Per questo motivo la dirigenza azzurro avrebbe avviato i primi contatti con il Barcellona per Umtiti. Il difensore francese ha un valore alto di mercato.

Calciomercato Napoli: Umtiti per sostituire Koulibaly

Calciomercato - I blaugrana sono disposti a vendere il calciatore anche ad una cifra nettamente inferiore rispetto ai 50 milioni di euro messi in preventivo prima dello scoppio della pandemia. Il Napoli ha ottenuto tutte le informazioni richieste ma al momento l'ostacolo principale è rappresentato dalla volontà del ragazzo di non lasciare la Catalogna nella prossima sessione di mercato (aveva preso la stessa decisione anche l'estate scorsa). L'unico modo per ottenere il "sì" è quello di presentargli un progetto convincente ed ambizioso.