Calciomercato Napoli, Romano: "Tuanzebe, contatti con intermediari del Manchester United, si cerca l'accordo sul prezzo"

Le ultime sul calciomercato del Napoli con il colpo Tuanzebe in difesa. Arriva l'annuncio di Fabrizio Romano su Twitter riguardo il trasferimento del difensore in azzurro

Ecco quanto scrive Fabrizio Romano su Twitter su Tuanzebe al Napoli:

Il Napoli è in contatto con il Manchester United tramite intermediari per discutere la potenziale quota di prestito e l'opzione di acquisto per Axel Tuanzebe. Il difensore centrale è apprezzato dagli azzurri ma il prezzo del cartellino sarà fondamentale per procedere nelle trattative. L'Aston Villa sta aspettando, ancora nessun accordo.