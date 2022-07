Sky - Napoli fortemente interessato a Trapp per la porta, può lasciare l'Eintracht Francoforte

Calciomercato Napoli - Arriva l'annuncio di Sky Sport Germania riguardo il possibile acquisto di Trapp del Napoli dall'Eintracht Francoforte. Arriva la conferma dell'interesse del club azzurro che è alla ricerca di un portiere che possa affiancare Alex Meret.

Napoli: Trapp per la porta

Spunta una nuova pista per il Napoli nel ruolo di portiere, come riferito da Sky Deutschland, c'è Kevin Trapp, 32 anni, dell'Eintracht Francoforte che piace. Il club azzurro è fortemente interessato. La concorrenza c'è, sulle sue tracce anche il Benfica gli ha messo gli occhi addosso. Il portiere teutonico ha un contratto in scadenza nel 2024 con l'Eintracht e gli piacerebbe rinnovarlo, ma per ora non ci sono segnali dalla società. Nell'ultima stagione Trapp è stato votato miglior portiere dell'Europa League.