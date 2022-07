Da Roma - Solbakken avvistato a Villa Stuart: potrebbe già aver firmato col Napoli

Calciomercato Napoli - Il Napoli pare abbia portato avanti l'operazione segreta per chiudere l'acquisto di Solbakken. L'attaccante del Bodo/Glimt interessa anche la Roma, che può essere beffata dagli azzurri.

Napoli: assalto a Solbakken, è già a Villa Stuart

Arrivano aggiornamenti da Roma, con il quotidiano Il Tempo, che riporta gli ultimi aggiornamenti sul possibile trasferimento di Ola Solbakken al Napoli. Il giocatore è stato avvistato oggi a Roma, dove è arrivato con un volo privato come lo scorso 3 luglio.

"Sembrerebbe il preludio alla sua firma con i giallorossi, ma in realtà il futuro di Solbakken sembra essere ormai un altro. Dietro il viaggio del norvegese c'è infatti il Napoli, che come il club di Friedkin si appoggia spesso alla clinica romana di Monte Mario per curare i suoi tesserati. Solbakken sta facendo i conti con una lussazione alla spalla e a Villa Stuart è stato visitato da medici e fisioterapisti. Non è escluso che dopo i controlli alla spalla Solbakken abbia firmato il contratto per il Napoli. È libero di farlo visto che il suo legame con il Bodo Glimt scade a dicembre".