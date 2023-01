Calciomercato Serie A: via libera per Lukic, bloccato il sostituto

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti di calciomercato in Serie A per il trasferimento di Lukic del Torino. La società granata ha già trovato il sostituto e mosso i primi e concreti passi per prenderlo. Contatti con il Leicester per Dennis Praet.

Calciomercato Torino: Lukic cambia squadra

A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui le Foxes avrebbero fissato un nuovo prezzo per il centrocampista belga, valutato ora 8 milioni di euro. Questo consentirebbe a Lukic di trovare una nuova squadra, è valutato 15 milioni ed è stato accostato anche al Napoli in questi mesi.