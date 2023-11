Sostituto Osimhen, dal Messico convinti: "E' perfetto per il Napoli"

Napoli - Si parla già tanto di calciomercato e del possibile trasferimento di Victor Osimhen che lascerebbe il Napoli entro la prossima estate. Tante voci sul possibile sostituto e ora dal Messico arriva la notizia.

Calciomercato Napoli: sostituto Osimhen, Santiago Gimenez il nome

Santiago Gimenez è il bomber del momento. Il giovane attaccante messicano classe 2001 sta facendo impazzire l'Europa. Lo scorso anno con la maglia del Feyenoord ha messo a segno 28 gol in 50 partite stagionali e quest'anno si sta ripetendo in maniera ancora più importante con i suoi numeri. Sono 15 le reti in 12 gare ufficiali con il Feyenoord.

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato Juan Guzman dal Messico, che si occupa di una piattaforma a livello mondiale a livello di scouting. Queste le sue parole su Santiago Gimenez e un possibile approdo a Napoli come sostituto di Osimhen:

"Santiago in Italia? Penso sia possibile, per fisico, velocità e caratteristiche, potrebbe giocare benissimo nell'Inter o nel Napoli che leggo siano interessate a lui ma anche nel Real Madrid e nel Tottenham. Per come sta giocando, mi sembra uno adatto a ogni campionato europeo".