Calciomercato Salernitana: 4 nuovi acquisti, Sabatini scatenato

Le ultimissime notizie di calciomercato per la Salernitana che è pronta ad annunciare i nuovi acquisti firmati dal direttore sportivo Walter Sabatini che è scatenato sul mercato in entrata per provare ad ottenere la salvezza del club.

Il Mattino aggiorna con notizie riguardanti il mercato della Salernitana e i nuovi acquisti di Sabatini tra Sepe, Fazio, Mazzocchi e Diego Costa:

Il neo direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini sta facendo gli straordinari per rimpinguare e soprattutto rinforzare in tempo record la rosa a disposizione del tecnico Colantuono (la cui panchina resta traballante). Il mercato è in fermento, la proprietà si è detta disponibile a fare investimenti per tentare la missione (impossibile?) salvezza e l'esperto dirigente ha già virtualmente chiuso almeno tre colpi per alzare il tasso tecnico della rosa. La Salernitana tratta del portiere Luigi Sepe; il difensore centrale argentino Federico Fazio, il laterale destro Pasquale Mazzocchi e in mezzo la suggestione Diego Costa ('88). L'attaccante, svincolatosi da pochi giorni dopo la vittoria del campionato in Brasile con l'Atletico Mineiro, potrebbe convincersi davanti a un sostanzioso semestrale con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Al netto delle trattative imbastite e portate avanti da Sabatini, i nuovi arrivi potrebbero essere determinanti anche e soprattutto in ottica di disputa del derby.