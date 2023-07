Nuovo acquisto in attacco: il Napoli punta il talento 20enne del PSV

Napoli - Il Napoli prova a fare un nuovo acquisto in attacco per quanto riguarda la corsia di destra in caso di cessione di Lozano. Diversi nomi nel mirino ma ora spunta fuori il nome nuovo di Saint Cyr Johan Bakayoko.

Napoli: Saint Cyr Johan Bakayoko l'obiettivo

"Il Napoli ha da tempo individuato alcuni profili nel ruolo di esterno destro d’attacco: su tutti, Saint-Cyr Johan Bakayoko, ventenne ivoriano con passaporto belga del Psv Eindhoven". Questo quanto scritto da Luca Cerchione riguardo le ultime notizie di mercato.

Saint Cyr Johan Bakayoko è un talento 20enne del PSV che lo scorso anno appena concluso ha giocato 39 partite mettendo a segno 9 gol e 6 assist. Ora il club azzurro punta forte sul giocatore.