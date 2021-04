Cm.it - Sarri alla Roma, porta anche Milik! Giallorossi pronti all'investimento, c'è l'ok del calciatore

Calciomercato - Roma scatenata e ad un passo dalla firma di Maurizio Sarri per la prossima stagione. L'ex allenatore di Napoli e Juventus sarebbe intenzionato a portare con se alla Roma un suo ex calciatore per il ruolo di attaccante, si tratta di Arkadiusz Milik che è già stato vicino alla Roma la scorsa estate, quando ha anche sostenuto una prima parte di viste mediche.

Arkadiusz Milik

Calciomercato Roma, Milik con Sarri in giallorosso

Secondo le ultimissime notizie riportate da calciomercato.it, Maurizio Sarri si avvicina alla Roma e con lui anche Milik. Sarri ha detto sì alla Roma dei Friedkin dopo 5 ore di colloquio dove si è anche già parlato di mercato e secondo calciomercato.it, la Roma sarebbe intenzionata a tornare su Arkadiusz Milik. Ora è al Marsiglia è c'è una clausola rescissoria per liberarlo di circa 15 milioni di euro. C'è già l'ok del calciatore alla Roma.