As - Ospina aspetta il Real Madrid da 5 mesi: Spalletti spinge per il rinnovo

Calciomercato Napoli - David Ospina con un futuro incerto tra Napoli e Real Madrid. Arrivano aggiornamenti dalla Spagna dal noto quotidiano As che svela le ultime.

Calciomercato: Ospina tra Napoli e Real Madrid

Secondo quanto riferito da As, David Ospina aspetta da cinque mesi una chiamata dal Real Madrid che dovrà prima valutare il futuro di Lunin, che però vorrebbe tenere. Allo stesso tempo è il portiere a spingere per una cessione e per questo il futuro di Ospina è in bilico tra Napoli e Real Madrid. Il portiere teme di perdere entrambi i treni, mentre Spalletti spinge per il rinnovo del colombiano con gli azzurri.