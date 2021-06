Repubblica - Nuno Tavares-Napoli, pronto l'affondo! Arriverà a prescindere dalle cessioni, rinforzo chiesto da Spalletti: il prezzo

Calciomercato Napoli - Nuno Tavares Napoli, le ultimissime di calciomercato sul calcio Napoli. Da Repubblica arrivano gli aggiornamenti sul possibile affondo del Napoli che si è convinto a puntare su Nuno Tavares per la corsia sinistra di difesa.

Nuno Tavares

Calciomercato Napoli, Nuno Tavares l'obiettivo

Luciano Spalletti ha chiesto un rinforzo in quel ruolo visto che al momento c'è solo Mario Rui e l'infortunato Ghoulam, per questo il Napoli ha deciso di puntare su un giovane di prospettiva come Nuno Tavares. Il calciatore sembra pronto già a lasciare il Benfica che chiede 15 milioni cash e ha già rifiutato le prime due offerte più basse del Napoli. Ma al momento si pensa a Nuno Tavares: il Napoli potrebbe dare il via libera all’investimento per ritrovarsi un talento pronto ad esplodere. Il Napoli monitora la situazione e valuta se affondare il colpo Nuno Tavares a prescindere dalle cessioni di Fabian e Koulibaly.