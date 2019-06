RAI, Venerato a CN24: "Smentite sull'accordo Zapata-Napoli, il problema è la valutazione dell'Atalanta. Proseguono i contatti per Rodrigo

Calciomercato Napoli - Negli ultimi minuti in oribta Napoli è tornato a circolare in maniera importante il nome del centravanti dell'Atalanta Duvan Zapata, reduce dalla miglior stagione della sua carriera con la maglia degli orobici. A quanto pare, però, si tratta di una trattativa tutt'altro che in dirittura d'arrivo.

Mercato Napoli, smentite su Zapata

Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 a proposito del mercato azzurro:

"Zapata non sarà un giocatore del Napoli. Arrivano smentite da fonti societarie. L'ultimo vertice con gli agenti di Zapata risale a 3 mesi fa. Da allora nessun passo avanti verso l'attaccante. Il Napoli non ritiene congrua la valutazione che ne fa la dirigenza orobica. Proseguono invece le valutazioni su Rodrigo ed anche in serata ci sono stati contatti telefonici con Mendes".

