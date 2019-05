Vertice di mercato tra De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli, presente anche Chiavelli! Trippier la priorità, Castagne l'alternativa

Calcio mercato Napoli - Novità in casa Napoli. Oggi, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, ci sarà un vertice tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico Carlo Ancelotti e il dirottore sportivo Cristiano Giuntoli, si farà il punto sul mercato Napoli calcio. Convocati anche i dirigenti Andrea Chiavelli e Alessandro Formisano. La riunione servirà per capire chi resterà e farà ancora parte del progetto e chi potrà arrivare per iniziare a farne parte.

Calciomercato Napoli - Castagne se salta Trippier