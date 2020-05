Venerato a CN24: "Allan sicuro partente, il Napoli pensa nuovamente a Veretout"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni. Ecco le ultime sul futuro di Allan ed il ritorno di fiamma azzurro per Jordan Veretout.

"Un indebitamento di 278.5 miloni che prevede una ricapitalizzazione di almeno 94 milioni. Conti in rosso per la Roma che invogliano il Napoli a trattare nuovamente Veretout. Con Allan in partenza ( cessione certa, non rientra nei piani futuri) il ds Giuntoli andrà dritto sul francese gestito da Mario Giuffredi agente molto vicino al club partenopeo. Veretout-Napoli parte seconda. Stavolta il finale potrebbe essere diverso".