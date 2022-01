Ultimissime di mercato sui nuovi acquisti del Napoli. Dopo Tuanzebe arriva un altro calciatore per Spalletti che ha già lavoro con lui in passato all'Inter.

Napoli: altro colpo per Spalletti, annuncio di Sportitalia

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia . Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.



"Credo che il Napoli non farà altri movimenti dopo Tuanzebe. Occhio a Vecino che è stato proposto anche al Napoli, piace molto a Spalletti ma, ad oggi, non mi risultano contatti avviatissimi. Sul Milan: in questo momento il Lille vuole trattenere Botman, anche a fronte di offerte importanti che non ha fatto ancora il Milan, ma sicuramente ha fatto il Newcastle. I rossoneri difficilmente riusciranno a prenderlo in inverno, perché proporrebbe un prestito con diritto di riscatto o modalità simili. Altri profili non scaldano la dirigenza. Stanno monitorando ma, al momento, non c'è un favorito, tolto Botman. Occhio in uscita, Gabbia piace alla Samp ma i rossoneri non possono certamente cedere un difensore in questo momento".

