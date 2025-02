Accostato al Napoli, il DS dell'Udinese Nani: "Tante richieste a gennaio per Lucca, è stata dura dire no"

Calciomercato SSC Napoli - Nel corso della sua intervista a TMW nella rubrica 'A tu per tu', l'uomo mercato dell'Udinese (e del Watford) Gianluca Nani ha parlato anche delle tante richieste arrivate a gennaio per due dei gioielli di casa friulana, ovvero Lucca e Payero. Queste le sue parole a riguardo:

Quante chiamate ha ricevuto a gennaio per Lucca, Payero e gli altri gioielli?

“Il mercato di gennaio è estremamente difficile. I calciatori forti non te li danno altrimenti costano tanto. Per Lucca e Payero abbiamo ricevuto tante chiamate, non lo nego. Non mi preoccupo quando chiamano, ma quando non succede. Normale che i giocatori forti siano richiesti e noi abbiamo ricevuto diversi sondaggi. Vendere a gennaio i pezzi forti però è complicato e tenerli vuol dire già fare un discreto mercato”.