Calciomercato Napoli: Tiago Djalo per sostituire Kim, dannazione Milan

Tiago Djalo Napoli. Il mercato del Napoli non dorme mai con Cristiano Giuntoli che valuta quelli che possono essere i nuovi acquisti del club azzurro in vista del 2023. Perché qualche ruolo può restare scoperto e allora si valutano nuovi talenti.

Tanti i giocatori segutii del Napoli con il calciomercato di gennaio che può già preannunciare nuovi acquisti per l'estate prossima. Il club azzurro segue davvero molti giocatori in ogni ruolo per approfittare delle migliori occasioni che il mercato può offrire. Tra i vari nomi c'è sicuramente quello di Tiago Djalo. Il giovane centrale del Lille si sta mettendo in mostra in Francia e può tornare in Italia dopo aver vestito la maglia del Milan.

Calciomercato Napoli: Tiago Djalo l'obiettivo, chi è

Calciomercato Napoli - Il Napoli punta Tiago Djalo per la difesa. Il giovane centrale di difesa portoghese è un classe 2000 e in Ligue 1 si sta rivelando un ottimo giocatore. Abile nei duelli uno contro uno in velocità è dotato anche di ottima struttura fisica. Infatti, è alto 1,90 m e a 22 anni ha già fermato grandi campioni come quelli del PSG stregando tutti. E' anche uno che va in rete con regolarità visto quanto si rende pericoloso sui calci piazzati. Già due gol quest'anno.

In passato era alle giovanili del Milan, dove il Lille lo prese proprio nel 2019. Oggi, è in Francia con un contratto in scadenza nel 2024 e Tiago Djalo può rappresenare un'occasione di mercato per il Napoli.

Asse Napoli-Lille: Tiago Djalo per il futuro

Il Napoli con il Lille vanta ottimi rapporti e ha fatto alcuni affari in questi anni, l'ultimo Osimhen. Per questo il nome di Thago Djalo per il Napoli prende quota, con il Lille che può dare il via libera al club azzurro. La sua valutazione attuale è di circa 25 milioni di euro e il suo ingaggio e assolutamente alla portata degli azzurri.

Il Napoli è rimasto convinto dal giovane centrale quando nei giorni scorsi ha avuto modo di vederlo da vicino nell'amichevole giocata la Maradona contro la squadra francese. Da capire prima che faranno Kim e Juan Jesus entro la prossima estate, poi sarà possibile per il Napoli formulare l'offerta e acquistare Tiago Djalo.