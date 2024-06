Calciomercato: Napoli sul giovane più ricercato d'Italia, ha 17 anni

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti di calciomercato su quello che è uno dei talenti più ricercati in Italia e non solo, perché ci sono novità che riguardano il futuro del talento della Sampdoria Giovanni Leoni. Il difensore classe 2006 ha stregato tantissimi e tra questi anche Napoli e Inter che vorrebbero acquistarlo. Non ha ancora 18 anni e ha totalizzato in Serie B con 12 presenze in prima squadra e 1 gol contro il Palermo, ora è impegnato con l'Italia Under 18 del ct Franceschini e la Samp dopo averlo riscattato dal Padova per 1,5 milioni ora chiede 7 milioni per venderlo.